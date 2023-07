Huissiers de justice : comment se protéger des abus ?

Menaces, montants non-justifiés, saisies inutiles et manque de transparence… une étude du SPF Economie pointent les dysfonctionnements, voire les abus, du secteur des huissiers de justice en Belgique. Des problèmes parfois dénoncés de longue date par les associations de défense des personnes endettées mais qui sont désormais objectivés dans une étude indépendante de l’administration.

Alors, à quoi faut-il faire attention si d’aventure vous vous retrouviez confronté à un huissier de justice ? Quels sont vos droits en la matière ? Voici quelques conseils pour éviter, autant que possible, de vous retrouver pris dans une spirale infernale de frais de justice, sur base des constatations du SPF.

Avant toute chose, il convient tout de même de rappeler que la fonction d’huissier n’est pas non plus une profession facile. Ce dernier est soumis à de nombreuses règles parfois très complexes et doit assumer une position d’intermédiaire entre les intérêts du créancier et le respect des droits du débiteur. Débiteur à propos duquel il ne connaît pas toujours tous les détails, tant chaque situation d’endettement est différente.

De plus, si l’enquête du SPF Economie pointe de graves dysfonctionnements et dénonce un système dépassé et des tarifs obsolètes (car inchangés, hors indexation, depuis 1976), elle ne conclut pas non plus à des abus systématiques et prend bien garde de ne pas incriminer l’ensemble de la profession.

Cela étant dit, voici quelques points d’attention et conseils de prudence à garder en tête au moment d’affronter une procédure lancée par un huissier de justice.