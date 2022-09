Huiles, tisanes, massages : des solutions naturelles pour soulager les règles douloureuses;

La bouillotte est l'accessoire indispensable en cas de douleurs de faible à moyenne intensité, quelles qu'elles soient, soulageant notamment les maux dans le bas du ventre. Plus généralement, c'est la chaleur qui va permettre la décontraction des muscles, puis soulager les douleurs et crampes inhérentes aux menstruations, avec un effet quasiment immédiat. Il existe aujourd'hui de nombreuses bouillottes, dont des modèles abritant des graines de lin ou de noyaux de cerises, qui font parfaitement l'affaire. A défaut de posséder une bouillotte, il est également possible de prendre un simple bain qui vous fera également bénéficier des vertus antalgiques de la chaleur, sans nuire à votre santé.