Huile d’olive haut de gamme : l’Afrique du Sud prend position

La ferme Morgenster cultive 42 hectares d’oliviers. Et des millions d’arbres à travers le pays sont issus de ceux que l’aïeul a fait venir d’Italie. "Mon grand-père était connu comme le père de l’huile d’olive en Afrique du Sud", dit fièrement Vittoria Castagnetta. Depuis, les collines idylliques de la région du Cap, au climat méditerranéen, produisent des olives reconnues au-delà des frontières pour leur qualité.

Si l’huile d’olive reste un produit de luxe pour une majorité de Sud-Africains, les producteurs observent depuis quelques années "une augmentation incontestable de la demande locale" en lien avec la recherche d’une alimentation plus saine.

Et "les gens commencent à se rendre compte qu’il existe plus d’un type d’huile d’olive", s’enthousiasme le restaurateur Christophe Dehosse. Venir concurrencer les plus grands producteurs européens prendra encore du temps. Mais "c’est l’un des produits dont l’Afrique du Sud peut être fière. Il demande juste à être découvert", prédit le chef.