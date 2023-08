Hugues Hamelynck et Bruno Tummers partagent leur passion pour la musique : "C’est toujours une histoire d’émotion"

Hugues Hamelynck : Je dirais probablement Tout pour un seul homme de Maurane. C’est une chanson qui me touche, je la trouve magnifique, et Maurane est une artiste que j’adore. Et c’est une drôle de coïncidence : je n’avais plus beaucoup écouté Maurane les dernières années avant sa mort, et puis un jour je me suis remis à écouter l’album complet chez moi un après-midi, et je l’ai trouvé absolument splendide. Et au même moment, elle décédait. On l’a appris le lendemain.

Je trouvais ça fou, parce que je suis méga fan de Maurane mais je ne l’avais plus écoutée depuis longtemps, et au moment où elle décède je suis en train d’écouter son album. J’adore ce genre de symbolique. C’est d’ailleurs tout le principe de Nos chansons ont une histoire, je trouve. Là, je me sens lié pour toujours avec cette artiste-là.

Bruno Tummers : Ma chanson, c’est La rumeur d’Yves Duteil qu’un prof nous a fait découvrir en primaire. Il y avait une musique super entraînante, enjouée, et le texte avait plein de mots compliqués. Je me suis mis à écouter cet artiste, et c’est le tout premier que j’ai vu en concert, au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles vers 11-12 ans. C’est vraiment lui qui a été la porte d’entrée de mon amour pour la musique. J’ai consacré une partie de mon mémoire à ses chansons, on s’est rencontrés à ce moment-là, et on est toujours plus ou moins restés en contact parce que ça lui a fait plaisir d’avoir un mémoire sur ses chansons.

Et pour boucler l’histoire, l’année dernière, on a travaillé ensemble sur l’élaboration d’un bouquin pour ses 50 ans de chansons. On a aussi travaillé sur un coffret-intégrale. J’ai donc bouclé une boucle par rapport à mon amour de la chanson, et je trouve que l’histoire est jolie. Jamais je n’aurais pu penser, en tant que gamin de 10 ans dans une salle qui découvre un artiste sur scène, que je pourrais travailler avec lui par la suite.

Y a-t-il un style musical auquel vous êtes particulièrement attaché ?