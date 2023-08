Dès la rentrée, votre émission "Nos chansons ont une histoire" est de retour sur VivaCité avec un nouveau duo : Hugues Hamelynck et Bruno Tummers… Et ils vous donnent la parole ! On vous explique tout.

C’est un nouveau duo de passionnés de musique qui sera aux commandes dès le dimanche 3 septembre. Hugues Hamelynck et l’expert musical de Vivacité/La Une Bruno Tummers seront au rendez-vous chaque dimanche et jours fériés de 10h30 à 13h pour partager avec vous les origines et les meilleures anecdotes des chansons qui ont marqué l’histoire, en remontant aux racines des chansons emblématiques qui ont marqué nos vies, des classiques aux hits des années 2000.