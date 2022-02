Hugues Hamelynck a testé pour vous "Andy", un service de livraison de boissons à domicile, durable !

Le nom "Andy" entend évoquer le souvenir du laitier d'autrefois, mais avec une figure moderne. Aujourd'hui, le laitier a laissé la place au brasseur qui se déplace en camionnette électrique et vend ses produits via une plateforme numérique... mais dans le fond, l'aspect humain du service n'a pas changé !

La livraison est gratuite au-dessus de 30€. On est livré en maximum 3h dans le centre de Bruxelles et dans la journée partout dans la région.

En plus des véhicules électriques et des bouteilles consignées, l’entreprise n’utilise pas de papier au bureau et les vestes des livreurs sont faites en bouteilles recyclées.

"Andy" propose des centaines de boissons différentes : eau, bière, vin, jus, sodas, lait, alcool et même du thé et du café ! Au niveau des prix, on est à peine plus cher qu’au supermarché.