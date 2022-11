Hugues Dayez salue la première version allemande du chef-d’œuvre "À l’Ouest rien de nouveau"

Comment la série The Peripheral est-elle en train de devenir un des évènements de cette fin d’automne ? Pourquoi faut-il saluer l’adaptation par le cinéma allemand du classique À l’ouest rien de nouveau ? Tant qu’à explorer la Grande Guerre, pourquoi faut-il revoir 1917 sur Auvio et Testament of Youth sur Prime ? Comment Pharrell Williams a-t-il tendu la main à son confrère Travis Scott ? Alors que tout le monde chante Noël, qui a eu la bonne idée de chanter le Nouvel An ? Combien y a-t-il de groupes qui utilisent le mot Beach aux USA ? Où se produit le groupe français Miss Kittin and The Hacker ?