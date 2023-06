Hugues Dayez et Rudy Léonet présentent le western culte 'L'homme qui tua Liberty Valance' dans Classic Ciné

Cette semaine, Hugues Dayez et Rudy Léonet vous présentent le western culte L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Rendez-vous le mercredi 14 juin à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois !

Film américain sorti en 1962, L'homme qui tua Liberty Valance débute avec un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, qui assiste à l'enterrement de son ami Tom Doniphon. C'est pour lui l'occasion de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie, notamment son arrivée dans l'Ouest, l'arrestation de sa diligence par le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-ci. Jadis, Doniphon était devenu son allié ...

Au casting de ce film du cinéaste légendaire John Ford, on retrouve évidemment le monstre du western John Wayne dans la peau du héros Tom Doniphon. À ses côtés, James Stewart incarne le journaliste, avec toute l'intégrité et l'honnêteté qui caractériseront la plupart de ses rôles et deviendront sa marque de fabrique. Dans le costume du malfrat Liberty Valance, Lee Marvin complète la distribution.

Si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende.

Cette phrase restée dans les annales est dite par l'un des protagonistes au journaliste lors d'un duel explosif entre le bon et le méchant. En plus de livrer un western divertissant, John Ford propose plus de profondeur psychologique qu'à ses débuts, et offre en effet une réflexion intéressante sur la presse, son rôle et ses dérives, qui reste d'ailleurs pertinente de nos jours.

Pour découvrir ce classique du cinéma américain, rendez-vous le mercredi 14 juin à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois !