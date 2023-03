Hugues Dayez à propos des Oscars 2023 : "La jeune génération a gagné"

La 95e Cérémonie des Oscars s’est déroulée ce dimanche 12 mars. Invité au micro de Matin Première, Hugues Dayez revient sur le palmarès de cette édition.

C’est le film Everything Everywhere All at Once qui rafle la mise cette année avec 7 Oscars. Selon Hugues Dayez, cela n’a rien d’étonnant. "Depuis quelques semaines le film est monté en puissance. Il a gagné plein de prix préliminaires aux Oscars. […] Ce film s’est imposé par le bouche à oreille et par les réseaux sociaux. C’est un film jeune, et au sein de l’Académie on imagine bien qu’il a certainement beaucoup plus séduit les jeunes votants que les anciens membres. […] La jeune génération a gagné contre l’ancienne génération, a imposé ses goûts et a voulu aussi saluer la diversité du cinéma américain parce que la couleur asiatique du film a aussi son importance."

La grande surprise est pour lui Michelle Yeoh remportant l’Oscar de la meilleure actrice devant Cate Blanchett. "On n’est quand même pas dans le même niveau et dans la même intensité de performance que ce que fait Cate Blanchett dans 'Tàr' qui est exceptionnel."

Close de Lukas Dhont n’a malheureusement pas pu rivaliser avec A l’ouest rien de nouveau d’Edward Berger qui remporte l’Oscar du meilleur film étranger. "Il a fait une très belle campagne. Il était face à un mastodonte, le film de guerre allemand est produit par Netflix qui a des moyens de faire exister son film. C’est une campagne électorale les Oscars, il faut multiplier les projections, montrer le film à un maximum de monde. Il est évident que Lukas Dhont et ses producteurs n’avaient pas les mêmes moyens pour imposer leur film. Je pense aussi que le film est assez fragile et délicat face à des films plus spectaculaires." Explique Hugues Dayez.