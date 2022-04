Hugues Aufray, une légende de retour en Belgique

Nous avons rencontré Hugues et sa compagne Muriel à Laeken, en repérage et l’artiste s’est livré comme rarement. Sur son amour pour la peinture et la sculpture, qu’il préfère finalement à la chanson, sur son secret de longévité et sur sa passion pour sa jeune amoureuse. C’est aussi la première fois que Muriel s’exprimait devant une caméra. Un moment magique…