Hugues Aufray reprend… quatre titres de Joe Dassin

Jamel dans Le nouveau jouet, un retour gagnant ? Pourquoi faire un remake du Jouet, le premier film de Francis Veber ? A 93 ans, comment l’inoxydable Hugues Aufray a-t-il choisi de chanter du Joe Dassin ? Pourquoi le dessin animé belge Yuku vaut-il le détour grâce à son casting vocal ? Et pourquoi Michel Ocelot, l’auteur de Kirikou, se lance-t-il dans des nouveaux contes ? Par quel sortilège le violoniste taïwanais Daniel Jang reprend-il Ed Sheeran ? Et au rayon des remakes, comment expliquer l’éternel retour de Belle et Sébastien ? Et Sébastien Tellier qui fait chanter Charlotte de Monaco, ça donne quoi ?

Toutes ces interrogations trouvent leur réponse dans La semaine des 5 heures de ce 18 octobre.