Hugues Aufray : "J’ai encore des choses à dire en peinture, en sculpture et en chanson"

Il l’avait déjà annoncé il y a presque deux ans, Hugues Aufray avait hâte de revenir en Belgique, le pays où sa carrière professionnelle a démarré. "C’était à Bruxelles, dans un petit théâtre fort sympathique, le Vaudeville" se souvient-il.

Pour cette tournée des églises, outre ses plus grands tubes, il interprétera les titres de son dernier album Autoportrait, sorti en 2020. Ce disque puise dans les racines folks du chanteur de 92 ans.

"Ces chansons, je les ai retirées du monde folklorique afro-américain né à travers le blues, le gospel, les chants un peu sociaux des blacks aux États-Unis que j’ai adaptés et traduits pour les faire connaître en France. Les histoires que je raconte sont des histoires de gens qui ont existé" confie-t-il.

Le titre Paie-moi ce que tu me dois est par exemple une adaptation de Pay Me My Money Down. Cette chanson raconte un marin travaillant dans la soute d’un bateau de touristes qui demande à son patron de le payer. Elle rencontre les revendications d’Hugues Aufray : "Cela m’est arrivé de faire des croisières, d’être invité pour chanter et quand vous allez voir les gens qui travaillent dans la chaleur, le bruit, que vous regardez leur salaire, vous comprenez qu’ils ont raison de se plaindre".