Hugues Aufray évoque sa relation avec Johnny Hallyday : "J’étais son copain, mais pas un comme les autres"

L’interprète de Santiano et du Petit âne gris se confie sur sa rencontre avec le taulier en 1960 à Juan-les-Pains : "Pendant sa répétition, il avait cassé une corde de guitare, j’avais filé dans ma chambre pour lui en donner une. Cela avait scellé le début d’une amitié, pas facile, parce que Johnny est très jaloux de moi. C’est invraisemblable, mais c’est comme ça".

Hugues Aufray se sentait même en décalage avec la génération de Johnny et des yéyés : "Quand je suis entré chez 'Salut les copains', j’étais le plus vieux de tous les copains. J’avais 10 ans de plus qu’eux, la moyenne était aux alentours de 20 ans ! J’ai commencé très tard : à l’âge de 20 ans, je n’avais pas du tout l’intention d’être chanteur. C’était pas vraiment des copains".

L’icône du folk français n’avait d’ailleurs pas les mêmes aspirations que les jeunes stars de l’époque : "Ils fumaient beaucoup alors que je ne fumais pas, c’était déjà la génération qui avait commencé à picoler un peu quoi ! Et jeune. Sans parler aussi des drogues par la suite".

Celui qui compte revenir sur scène en Belgique nuance aussi sa relation avec Johnny Hallyday : "J’étais son copain mais je n’étais pas un copain comme les autres. Il fallait le suivre ! Je ne pouvais pas le suivre dans l’alcool, dans le vin, dans le whisky, dans la drogue…".