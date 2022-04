Hugues Aufray en concert dans les églises belges : "J'y pensais depuis longtemps"

Hugues Aufray c'est une carrière qui démarre fin des années 50 mais dont le succès n'arrive qu'à 30 ans passés dans les années 60. C'est pour cette raison qu'il se sentait en décalage avec la génération de Salut les copains.

Mais l'auteur-compositeur-interprète français provient aussi d'un autre genre musical que les yéyés. Sa musique est marquée par l'influence folk émanant des États-Unis, dont Bob Dylan et Joan Baez étaient les figures de proue.

Depuis cette période, son succès a traversé les générations, notamment grâce à ses tubes transmis dans les mouvements de jeunesse comme Santiano, sa première grande rencontre avec le public.

"C'est une chanson américaine d'origine probablement irlandaise ou du pays de galles. Cela fait partie du folklore. J'ai découvert cette chanson en 1961 comme une vingtaine de chansons américaines que j'ai ramenées en France avec l'idée de les traduire en français parce que, comme je l'ai dit 1000 fois, je ne suis pas né auteur-compositeur. Je voulais être peintre et sculpteur et c'est pour gagner ma vie, n'ayant pas les moyens, que j'étais payé en tant que chanteur. Mes toiles ne se seraient pas vendues. Je me suis donc intéressé au folklore car c'était une grande richesse".