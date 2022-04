Hugues Aufray, de retour sur scène dans les églises belges

Et on a rendez-vous avec une légende aujourd’hui. Hugues Aufray va avoir 93 ans et il est de retour sur scène. Il arpentera les églises et cathédrales belges au début du mois de mai pour une tournée exceptionnelle avec ses musiciens. Frédéric Deborsu a accompagné Hugues Aufray à Bruxelles lors de son repérage en l’Eglise Notre Dame de Laeken où il jouera le 4 mai. Le chanteur était accompagné de sa jeune compagne Murielle qui s’exprime pour la toute première fois devant une caméra. Reportage exclusif.