Hugo Siquet, un petit nouveau ambitieux chez les Diables : "Il y a des places à prendre dans ce noyau"

"Il y a un an, je n’aurais pas cru à une sélection. J’ai eu la chance de pouvoir trouver le Cercle. Quand je repense à ce choix, je pense que c’était le meilleur. Je savais que la roue allait tourner. En travaillant dur, ça allait arriver un jour. Intégrer cette équipe, c’était un objectif. Je savais que je n’étais pas loin de la sélection. J’étais prêt. C’est peut-être un peu rapide, directement après l’Euro avec les Espoirs. Je suis content du travail fourni. Le Cercle m’a permis de revenir au premier plan. J’ai progressé défensivement. Cette présence avec les Diables pourrait me permettre de m’améliorer et d’apprendre plein de choses. Les gens sont vraiment sympas, ce groupe vit super bien. On m'a mis à l'aise directement. Les anciens et les jeunes m’ont bien accueilli. Je reste le plus avec les jeunes", a-t-il aussi précisé.

Après Thomas Meunier et Timothy Castagne, un troisième joueur de la province du Luxembourg est sélectionné sur le flanc droit : "C'est top pour notre province. Je suis ravi de faire partie de cette lignée. Thomas est venu directement vers moi, on a discuté plusieurs fois déjà. Tim, je vais apprendre à la découvrir ici. Je pense franchir les étapes à un bon rythme. C'est dans la continuité et j'espère que cette première sélection n'est qu'une première étape. Domenico Tedesco suit les jeunes, je pense que Roberto Martinez le faisait aussi, mais il osait peut-être moins."