Hugo Siquet, le petit nouveau chez les Diables : "Il est encore jeune et doit profiter de chaque entraînement"

Parmi les 24 joueurs retenus par Domenico Tedesco pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Estonie dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, le sectionneur fédéral a repris un seul petit nouveau : Hugo Siquet. Le joueur du Cercle de Bruges rejoint le groupe des Diables pour la toute première fois de sa (jeune) carrière.

"C’est un arrière droit et il performe à merveille dans son club. Il sort aussi d’un bon Euro avec les espoirs. Il s’est montré très actif dans les matchs que nous avons vus. De plus Alexis Saelemaekers s’est blessé durant un entraînement avec Bologne. C’est également l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons appelé" a expliqué Domenico Tedesco en conférence de presse. Mais qu’attendre exactement de l’ancien joueur du Standard pour sa toute première sélection ? "Il est encore jeune et il doit profiter de chaque session d’entraînement comme ce fut le cas pour Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman lors du dernier rassemblement. Hugo a un excellent jeu au pied. Il est capable d’être dangereux et de distiller des passes clés depuis n’importe quelle position. Il possède une excellente qualité de centre et peut se montrer important sur phases arrêtées. De plus, il a une excellente mentalité." Toute une série de louanges pour le défenseur du Cercle de Bruges. A lui dorénavant de prouver ses qualités pour s’installer durablement dans le groupe des Diables.