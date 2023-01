Hugo Siquet justifie son choix d'avoir signé au Cercle Bruges : "Je reste Rouche, jouer pour Anderlecht, je ne pourrais pas"

Après de longs et douloureux mois du côté de Fribourg lors desquels il n'aura quasiment pas joué, Hugo Siquet a fait son grand retour en Pro League cet hiver en signant, en prêt, du côté du Cercle. Un choix qui a surpris pas mal d'observateurs tant le jeune Belge était courtisé par pas mal d'équipes du haut de tableau, dont Anderlecht.

Mais comme il le confie à Eleven Sports, son coeur reste rouche et il n'aurait donc jamais pu signer à Anderlecht alors qu'il a été formé au Standard : "Il y a des clubs où je ne peux pas aller. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. Je reste rouche, on connaît mon passif au Standard donc des clubs comme Anderlecht, moi je ne pourrais pas. Il y a des joueurs qui y arrivent et c'est leur choix. Mais je ne me vois pas jouer dans un club ennemi de mon club de coeur. Donc j'ai gentiment refusé l'offre d'Anderlecht."

Voilà qui a le mérite d'être clair.