Hugo Siquet : "Je ne m’attendais pas à jouer ici avec une autre vareuse, j’aimerais revenir un jour"

Le Cercle Bruges a laminé le Standard (0-4) samedi soir pour la dernière de la saison à Sclessin. Les Rouches auront donc vécu une semaine cauchemardesque jusqu’au bout avec cette défaite après le départ de Ronny Deila pour le Club Bruges annoncé jeudi. Un Liégeois était tout de même heureux au coup de sifflet final mais il évoluait dans le camp adverse. Hugo Siquet a retrouvé son Standard dans la vareuse du Cercle et était très heureux de revoir toutes ces têtes connues comme il l’a expliqué à Lancelot Meulewaeter : "C’est un peu bizarre. C’est vrai que je ne m’attendais pas à jouer un jour ici avec une autre vareuse. Les aléas du foot ont fait que ça s’est produit aujourd’hui. Je suis content de la manière et du résultat et aussi de l’accueil de Sclessin, je les remercie vraiment. Je pense qu’ils savent qu’ils ont une très grande place dans mon cœur. Je pense que j’ai laissé une marque positive ici auprès d’eux et j’en suis super content. Je leur souhaite tout le meilleur pour la suite".

Un retour en Bord de Meuse est d’ailleurs envisageable pour le jeune latéral droit. On le sait, en foot tout peut aller très vite : "On ne sait jamais. Ça ne s’est pas fait en janvier parce qu’il y avait déjà un joueur. Je voulais jouer absolument. J’avais cette possibilité de venir au Cercle qui est un club magnifique avec de grandes ambitions et le choix a payé au final je pense. Je crois que j’ai bien fait de venir ici. On termine sixième, ce qui est quelque chose d’exceptionnel pour le Cercle. Bien sûr que j’aimerais revenir ici un jour. Le délai, je ne sais pas vous dire. On ne sait jamais dans le football. Moi j’en ai envie mais ça ne se produira peut-être jamais. En tout cas je suis très content d’avoir revu tout le monde ici".

Siquet se plaît d’ailleurs au Cercle où il est arrivé lors du mercato hivernal : "Il faut souligner le travail de toute l’équipe et tout le staff. Quand je suis arrivé, je suis arrivé dans un club très structuré avec de grandes ambitions et on a montré dans ces play-offs qu’on était là. Je suis très fier de l’équipe, du club et je nous souhaite de continuer comme ça".

Désormais, le back droit liégeois peut se concentrer sur l’Euro U21 qui arrive à grands pas : "C’est un objectif. Je pense que sans ce retour au Cercle, ça ne se serait peut-être jamais produit pour moi. Je suis dans la présélection. J’ai hâte d’y aller et de pouvoir jouer pour mon pays".