Hugo Siquet invité de la Tribune : "Si je regrette mon choix d’aller à Fribourg ? Non"

Ce lundi soir, nouvel épisode de la Tribune, votre rendez-vous football sur Tipik. Le plateau de l’émission était articulé autour de Benjamin Deceuninck et de ses consultants. Ensemble, ils reviennent sur l’actualité des Diables Rouges et du championnat de Belgique, avec Hugo Siquet en invité spécial du jour.

Formé au Standard de Liège, Hugo Siquet est ensuite transféré à Fribourg avant de revenir en prêt en direction du Cercle de Bruges en janvier. Un retour qui a été salué notamment par Philippe Albert lors de l’émission La Tribune : "Je tiens à saluer sa décision de revenir en Belgique. Il a vécu une année difficile à Fribourg. Peu de joueurs auraient pris cette décision de revenir et Hugo doit jouer plus haut avec son niveau."

Le joueur revient d’ailleurs sur ce départ en Allemagne et son retour en Belgique. Un retour qu’il ne voyait pas du côté d’Anderlecht : "Si je regrette mon choix d’aller à Fribourg ? Non, je ne pense pas. Mon départ a été forcé du Standard, mais j’ai pris ma décision et j’ai été vers un super projet. Ce n’était pas facile, mais j’ai beaucoup progressé, surtout sur ma défense. Ça m’a apporté même si c’était difficile. On voit que j’ai progressé défensivement. Et puis, il n’y a pas eu de retour au Standard, car il n’y a pas eu d’intérêts. Mes représentants se sont tournés vers eux, mais ils ont Fossey et je cherchais du temps de jeu. Les autres noms qui se sont manifestés sont Anderlecht, Courtrai, Saint-Trond ainsi que des clubs français et néerlandais. La meilleure décision, c’était le cercle."