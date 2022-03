Hugo Siquet heureux d’être avec les U21 : "L’ambiance est exceptionnelle et cela se voit avec les résultats"

Avec six victoires en six matches de qualifications, les U21 sont en grandes formes. Une forme qui s’explique notamment par une très belle cohésion de groupe.

S’il y a une bonne dynamique comme ça, c’est qu’à l’intérieur de l’équipe ça se passe bien.

"Chaque fois qu’on se retrouve, ce n’est que du bonheur. On est content d’être en nous. Ce sont des bons moments ensemble, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C’est toujours un plaisir de revenir avec les U21. On le voit à l’entraînement. Il y a de la rigolade et aucune tension. Et puis, ça nous fait du bien de sortir du club et de rester avec des jeunes de notre âge. L’ambiance est exceptionnelle. Souvent, dans les équipes, il y a des petites tensions, mais ici le groupe est homogène. Tout le monde s’entend bien avec tout le monde et ça se voit avec les résultats. S’il y a une bonne dynamique comme ça, c’est qu’à l’intérieur de l’équipe ça se passe bien."

Si tout se passe bien, il faut pourtant pouvoir gérer un groupe assez large ou la place de chacun dans le onze de base n’est pas assurée. Pourtant, cette concurrence est saine pour Hugo Siquet et pousse même les joueurs à se surpasser.

"Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans de grands clubs et dans de bons championnats. Chaque poste est doublé. Si on est sur le banc, on sait que l’autre fera la différence. C’est comme ça qu’on perçoit la rivalité et la concurrence dans l’équipe. Et puis, il y a du talent. On a une très bonne génération. Chaque joueur individuellement peut faire la différence à n’importe quel moment. Et c’est ça qui nous aide quand on est en difficulté. On a vu des matches où l’on était moins bien et on a vu l’esprit d’équipe qui était là."