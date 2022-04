Hugo Siquet (Fribourg) sur le Gril : "Le Standard m'a un peu forcé à partir... mais je ne regrette pas !"

" Le Standard américain ? Non, ce n’est pas un choc : c’est juste le signe que le foot évolue et se modernise. De nombreux clubs sont rachetés par de grands groupes et le Standard avait besoin de trésorerie. Moi, j’étais prêt à partir et je ne suis pas malheureux de mon choix… mais je reconnais qu’au Standard, on m’a un peu forcé à partir (sic) car le club avait besoin d’argent. Le Standard reste le club de mon cœur, j’y ai passé les deux tiers de ma vie : mes 10 années à l’Académie m’ont permis de me faire des amis pour la vie, comme Nicolas Raskin, avec qui j’ai partagé des heures et des heures de discussion sur le foot et sur la vie. Des conneries ensemble ? Non, moi j’étais sage : les conneries, Nico les faisait avec d’autres (sourire). L’Académie reste pour moi le meilleur centre de formation de Belgique, un endroit magique (sic), qui continue à se moderniser en permanence. J’y ai fait des sacrifices : on n’a pas eu la même jeunesse que d’autres jeunes de notre âge… mais à l’époque, on ne s’en rend pas compte car on pratique notre passion. C’est sans doute plus dur pour les parents qui font les trajets, dépensent beaucoup d’argent et ne nous voient pas beaucoup… Mais quand la réussite vient, on se dit qu’on n’a pas fait ça pour rien. "

Back droit offensif doté d’un bon volume et d’un excellent centre, Siquet a tout du profil du wingback très prisé dans le foot actuel. Et particulièrement dans le 3-4-3 prisé par Roberto Martinez, avec les Thomas Meunier, Timothy Castagne et autre Thomas Foket.