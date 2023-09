Hugo Siquet (Cercle Bruges) sur le Gril : "Le Standard n’a rien fait pour me garder"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : FLAMANDS. (il sourit) " On m’a souvent dit, chez les jeunes du Standard, que j’avais la mentalité flamande, car j’ai cette culture du travail et cette rigueur un peu allemande. Et c’est vrai qu’en Flandre, on a plus cette culture. Je comprends le Flamand, mais quand on me parle c’est un peu plus compliqué. (clin d’œil) J’habite à Bruges, à 7 minutes du stade et je me gère tout seul : je me fais à manger, mes pâtes poulet-courgettes-poivrons, je fais mes lessives, y a juste ma mère qui vient faire mon ménage… même si j’ai aussi mon petit aspirateur à main (il rigole). Depuis mes 14 ans, je vis en internat et j’ai été habitué à me débrouiller seul. Et franchement, j’aime bien : le fait de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, c’est une liberté précieuse pour moi. "

PAPIER 2 : ARTHUR VERMEEREN. “Le paradoxe, c’est que je n’ai jamais eu l’occasion de jouer avec lui : à l’Euro Espoirs, Arthur Vermeeren était blessé… et quand il est revenu, j’ai été appelé chez les A ! Mais ce qu’Arthur fait à son âge, c’est assez impressionnant… et surtout très rare. Il faut qu’il continue à travailler sur son talent, et pour cela, je pense qu’à l’Antwerp, l’une des grandes puissances en Belgique, il est au bon endroit. Il a un énorme potentiel : il a ce style de jeu un peu Barça, très calme et très facile techniquement. Après, le comparer déjà à des Iniesta, Busquets ou Xavi, comme certains le font, est assez dangereux, car on parle quand même là du meilleur entrejeu de l’Histoire du foot (sic). Mais c'est clair que s'il continue sur cette lancée-là, il peut peut-être arriver à ce niveau-là. Mais laissons-lui lui le temps. On a bien vu cette semaine à Barcelone qu’il devait encore faire du chemin. Mais au match retour, je suis sûr que l’Antwerp montrera un autre visage. "