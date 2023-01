Hugo Siquet après ses premières minutes avec le Cercle Bruges : "Ça fait du bien de retrouver le terrain"

Le Cercle Bruges a contraint l’Union Saint-Gilloise au partage (1-1) lors de la 21e journée de Pro League ce mercredi soir. L’occasion pour Hugo Siquet de jouer ses premières minutes avec ses nouvelles couleurs.

Le jeune défenseur était en manque de temps de jeu du côté de Fribourg, raison pour laquelle il est prêté au Cercle Bruges. "Ça fait du bien de retrouver le terrain, ça m’avait manqué, ça fait du bien de connaître à nouveau une titularisation et de retrouver du rythme. Je me sentirai encore mieux quand j’enchaînerai les minutes."

Hugo Siquet a reçu plusieurs propositions, mais a donc décidé de poser ses valises en Venise du Nord. "C’était un choix très réfléchi, ce n’est pas du hasard. Il y a une très bonne structure ici avec une bonne philosophie de jeu qui me correspond."

La dernière fois que Hugo Siquet a foulé les pelouses en match officiel, c’était le 9 octobre dernier avec l’équipe réserve de Fribourg. Le latéral manque donc de rythme et a été sorti à la mi-temps. "Le coach me laisse le temps de m’adapter, de prendre des minutes. Je savais que je ne pourrais pas tenir tout un match."

Cela n’a pas empêché Siquet de tout donner, comme à son habitude. "J’essaie d’apporter ma touche offensive comme je le faisais à l’époque. J’essaie de jouer comme on me le demande : prendre la profondeur, amener des ballons et du danger. J’ai réussi à le faire deux fois sur la mi-temps donc c’est bien pour moi."

Le nouveau défenseur brugeois a également des objectifs sur le plus long terme. "Il y a un Championnat d’Europe avec les U21 en fin de saison. Je ne peux pas me permettre de ne pas jouer pendant un an et demi et d’espérer être titulaire."

La prochaine échéance pour Hugo Siquet et sa nouvelle équipe sera samedi à Ostende.