Hugo Page, agressé par Juan Sebastian Molano en pleine course : "Tomber à cette vitesse peut avoir de graves conséquences"

Le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE) a été disqualifié pour voie de fait à l’encontre d’un autre coureur, le Français Hugo Page, dans la 6e étape du Critérium du Dauphiné, vendredi à l’approche de Gap.

Selon le communiqué officiel du jury des commissaires, Molano a été exclu pour "coups de poing durant la course, à 8 kilomètres de l’arrivée, et récidive après l’arrivée".

Les images sont parlantes. Le Colombien, mécontent d’un écart du porteur du maillot vert, est venu lui signifier son mécontentement et l’a frappé au visage. Tout cela au milieu du peloton, qui roulait à vive allure dans le final.

Le natif de Chartres a voulu communiquer via ses réseaux sociaux son ressenti après l’étape et a expliqué pourquoi il n’a pas voulu réagir à chaud à cette agression.

"Bonjour tout le monde,

Pour les personnes qui me demandent pourquoi je n’ai pas répondu à cette attaque ????

Parce que faire ça à 80kmh en pleine descente est dangereux, et que nous sommes 150 bonhommes. Tomber à cette vitesse peut avoir de graves conséquences.

Parce que ce n’est pas l’image que je souhaite dégager, et que je déteste la violence.

Aussi parce que, comme tous les coureurs cyclistes, je représente des sponsors et une équipe qui me permet d’être à ce niveau et de vivre de ma passion.

Et j’ai envie de les représenter d’une belle manière. Je suis content d’avoir pu porter ce beau maillot vert et d’avoir sprinté pour la dernière fois ici."

Une position qui permet au Français de continuer la course, à l’inverse de Molano…