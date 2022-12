Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France : "On ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour le Maroc"

Pour Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, "on ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect" pour le parcours du Maroc, adversaire des Bleus mercredi en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar.

"Il n'y a pas de hasard à ce niveau, quand une équipe est capable de battre la Belgique, l'Espagne et le Portugal, de finir premier de son groupe, c'est qu'il y a beaucoup de qualités sur le terrain et certainement en dehors, en termes de cohésion et d'esprit d'équipe. Ce sera un adversaire redoutable", a confié Lloris mardi en conférence de presse.

Face à l'Espagne en huitièmes et au Portugal en quarts, le Maroc s'est avant tout reposé sur une solide organisation défensive et devrait récidiver face à la France. Pour Lloris, la clé sera avant tout la concentration pour les Bleus.

"Plus on avance dans la compétition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand, on a tous envie de continuer l'aventure le plus loin possible. Cela demande une concentration extrême. Dans la préparation et l'approche il faut garder cette sérénité que nous avons depuis le début du tournoi. Il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on va amener dans la performance, le fait de travailler ensemble, être forts dans les moments importants du match et surtout marquer un but de plus que l'adversaire."

Les champions du monde devront aussi se préparer à jouer dans un stade Al Bayt acquis à la cause marocaine. "La chose supplémentaire c'est ce climat hostile dans le stade qui sera aux couleurs du Maroc. Il faudra être prêts, ça va faire du bruit, on ne pourra pas s'entendre", a conclu Lloris.