Hugo Houle s'était promis de gagner sur le Tour pour son frère décédé : "C'était mon plus grand fan, je suis sûr qu'il a contribué à ma victoire"

Le Canadien Hugo Houle (Israel - Premier Tech) a décroché la plus belle victoire de sa carrière en s'adjugeant en solitaire la seizième étape du Tour de France, ce mardi à Foix. Le coureur québécois, qui a perdu son frère Pierrik, fauché par un chauffard, il y a près de dix ans, s'était promis de s'imposer sur les routes de la Grande Boucle pour lui rendre hommage. C'est désormais chose faite !

"Quand j'ai vu la flamme rouge, avec une minute d'avance, je savais que c'était bon, a souligné Hugo Houle au micro de la RTBF. Cela m'a permis de ressentir l'émotion. Direct, j'ai pensé à mon frère, à ce travail qui a été accompli ces dernières années, et avoir la chance d'apprécier ça sur la ligne d'arrivée du Tour de France... J'avais ces images en tête, et je l'ai fait ! Mon frère est décédé quand je suis devenu professionnel chez AG2R La Mondiale, trois jours avant Noël. Il a été happé par un chauffard et est décédé sur le coup. On habitait dans un village d'environ 1500 habitants au Québec. C'était mon plus grand fan, et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais gagner une étape du Tour pour lui. J'ai toujours ma croix avec moi, et aujourd'hui on l'a fait. Je suis sûr qu'il y a contribué. Il y a des épreuves dans la vie qui font très mal, mais je me suis relevé, et je vis avec ça."

"Je n'avais jamais gagné chez les professionnels avant aujourd'hui, je pense que c'était le bon endroit où gagner !, a également souri le coureur canadien. Si tu m'avais dit ce matin que j'allais faire ça, je ne t'aurais peut-être pas cru. Je savais que j'étais en forme, mais avec les coureurs présents dans l'échappée aujourd'hui, c'était une grosse corvée de rester devant. Dès la première montée, j'ai beaucoup souffert, mais je me suis accroché et je suis revenu dans la descente. Après, Michael Woods (son coéquipier, ndlr) a laissé un écart, ils m'ont laissé un peu de temps, et quand j'ai vu qu'ils me laissaient y aller, j'ai mis les gaz à fond : chrono jusqu'à la ligne, et cela a fonctionné. C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire !"