Hugo Houle décroche le plus beau succès de sa carrière à Foix, Jonas Vingegaard reste confortablement en jaune

Le Canadien Hugo Houle (Israel - Premier Tech) a remporté en solitaire la seizième étape du Tour de France disputée ce mardi sur la distance de 178.5 kilomètres entre Carcassonne et Foix. Il s'agit de la deuxième victoire d'étape pour le Canada sur les routes de la Grande Boucle après celui de Steve Bauer en 1988.

Un peu plus d'une minute plus tard, le Français Valentin Madouas (Groupama FDJ) a remporté le sprint pour la deuxième place devant le compatriote et coéquipier du vainqueur du jour, Michael Woods (Israel - Premier Tech).

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a tenté à trois reprises de distancer le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), sans succès. La stratégie de la formation néerlandaise, qui ne compte plus que six coureurs, a été parfaite lors de cette première étape passée dans les Pyrénées.

Présent dans la bonne échappée du jour, Hugo Houle, 31 ans, est allé décrocher la plus belle victoire de sa carrière (qui ne comptait jusqu'à aujourd'hui que deux succès en contre-la-montre) après avoir attaqué à plus de trente kilomètres de l'arrivée, dès le pied du Mur de Péguère, la principale difficulté de la journée.

Dès les premiers kilomètres, la bonne échappée, constituée de 29 coureurs, s'est isolée en tête de cette seizième étape. Parmi eux, cinq Belges : Wout van Aert, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Dylan Teuns et Nathan Van Hooydonck.

Dès les premiers virages du Port de Lers, le premier col de la journée (première catégorie), Damiano Caruso a attaqué et s'est lancé dans un solo. Mais les plus costauds de l'échappée du jour n'ont pas tardé à rejoindre le grimpeur italien. Ils ont entamé à huit la descente du Port de Lers, dont les Belges Wout van Aert et Dylan Teuns.

Tadej Pogacar a placé une première attaque à 50 kilomètres de l'arrivée, mais le maillot jaune Jonas Vingegaard ne s'est pas fait surprendre. Le Slovène a ensuite récidivé en montée, puis en descente, sans plus de succès.

Dès le pied du Mur de Péguère, le Canadien Hugo Houle s'est isolé en tête, alors que Wout van Aert s'est relevé pour attendre le maillot jaune et l'épauler dans la descente. Mais Tadej Pogacar, rapidement privé de son coéquipier Rafal Majka, victime d'un bris de chaîne, n'est cette fois pas passé à l'offensive.

Mercredi, place au deuxième épisode du triptyque pyrénéen avec une courte étape (129.7 kilomètres) qui reliera Saint-Gaudens à Peyragudes.