Hugo Gaston et Lorenzo Sonego font le show à Wimbledon, entre tweeners et amortie-lob...

Le Français Hugo Gaston et l'Italien Lorenzo Sonego sont les auteurs du "Play of the Day", "l'échange du jour" de jeudi, sur les courts de Wimbledon.

Le temps d'un échange, les deux hommes ont mis l'enjeu de côté pour privilégier le show : Hugo Gaston, au service, a rapidement repoussé Lorenzo Sonego dans ses derniers retranchements, mais la défense du joueur italien a fait merveille.

Tweeners, amortie-lob, amortie entre les jambes... Les joueurs ont régalé le public présent autour du Court 14 durant ces 23 secondes d'anthologie.

Lorenzo Sonego a fini par remporter le point, puis le match sur le score de 7-6, 6-4, 6-4 pour se qualifier pour le troisième tour.