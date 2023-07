Hugo Gaston en train de ternir sa réputation : il abandonne sur les balles de match de son adversaire

Il avait conquis le cœur du public en 2020 avec son incroyable fraîcheur et son très beau parcours à Roland-Garros… il est en train de provoquer une sacrée volte-face d’une grande partie du public. Hugo Gaston, déjà auteur d’un geste anti fair-play en mai dernier face à Borna Coric, a de nouveau montré son plus mauvais visage contre Marco Trungelliti en challenger.

Après avoir remporté le premier set et perdu le deuxième, Gaston était mené 5-2, 0-40 dans la manche décisive. Et au lieu de tenter de sauver les balles de match, le jeune français a décidé d’abandonner. Il n’a pas disputé ce dernier point. Il défraie évidemment une fois de plus la chronique avec cette très mauvaise attitude synonyme d’un grand manque de respect de son adversaire. Même si Gaston était réellement blessé, il pouvait commettre une double faute et son adversaire aurait pu gagner avec les honneurs.

Gaston ne semble pas retenir les leçons de ses comportements anti fair-play du passé. Il a pourtant été lourdement sanctionné après avoir volontairement fait tomber une balle pendant un échange il y a quelques mois. Cette fois il ne risque pas vraiment de sanction, mais il est en train de se créer une réputation peu glorieuse. Dommage pour un joueur qui pourrait uniquement faire parler de lui pour son coup de poignet incroyable.