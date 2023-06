Hugo Cuypers, meilleur buteur de Pro League bientôt Diable Rouge ? "C’est au sélectionneur de décider"

Trois de plus. Hugo Cuypers a tenu à soigner un compteur buts déjà bien fourni à l’occasion de la victoire des siens face au Standard. Du haut de ses 27 réalisations, l’attaquant est un des éléments clés de la saison réussie de la Gantoise. De quoi lui donner des ambitions légitimes.

Il n’y en a presque eu que pour lui ce samedi. Déjà assurés de remporter les Play-offs, les Buffalos tenaient à offrir le titre de "Taureau d’or" à leur avant-centre. "On savait que sur les deux derniers matchs il n’y avait plus trop à jouer collectivement donc ça avait été souligné de pouvoir me faire marquer" expliquait Cuypers au micro de Vincent Langendries. Une belle reconnaissance pour un joueur au parcours atypique après avoir été poussé vers la sortie du… Standard en 2017. "Je suis fier d’être meilleur buteur. Je viens de loin et j’ai travaillé dur, tenait à souligner le Belge. Ma préparation a été un déclic c’est indéniable, être préservé des blessures c’est important. Mais il ne faut pas oublier l’apport du collectif dans ma saison."

Une belle année qui pourrait quelque peu se prolonger si Cuypers venait à voir son nom dans la liste de Tedesco mardi prochain. "Ce soir, je n’y pense pas. Ce serait une grande fierté d’y être mais pas une déception de ne pas y figurer." Mais, peut-on réellement ne pas reprendre un meilleur buteur belge de Pro League ? "Ce sera au sélectionneur de décider" souriait Cuypers. Le message est sans doute passé.