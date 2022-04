Hugo Cuypers (Malines) sur le Gril : "Les Diables Rouges ? Avec un peu de réussite..."

Membre du Top 10 de Pro-League tant des buteurs que des donneurs d’assits, il campe l’une des belles révélations belges de la saison. En lice pour le dernier ticket européen via les Play-Offs 2, il évoque le stress, Bruno Venanzi, le sens du but, la Crète, les expats, Igor de Camargo, les transferts, le Covid et Olivier Renard. Mais aussi les derbys grecs, l’Union St-Gilloise, la justesse technique, Wouter Vrancken, la démobilisation, Abdoulaye Seck, l’exigence et l’Olympiacos. Sans oublier… le Standard américain. Hugo Cuypers passe " Sur Le Gril ".

On peut parler d’un parcours à l’envers : sérial-buteur chez les jeunes du Standard, il a dû… s’expatrier pour se faire (re)connaître en Belgique et enfiler aujourd’hui les caisses sous la vareuse malinoise. Avec 13 buts et 8 assists, Hugo Cuypers est l’un des noms très haut placés du prochain mercato.

" Personnellement et collectivement, c’est vrai que c’est une belle saison pour moi et pour le club " commence le natif de Liège, qui a grandi dans le Limbourg… et dans les deux langues nationales. " Mais de là à dire que je suis surpris par mon niveau ? Oui et non ! Mon objectif en arrivant ici était de faire une saison pleine en nombre de matches, de titularisations et du point de vue du contenu. J’ai atteint ces trois objectifs, car le football offensif et collectif prôné par le coach Wouter Vrancken me correspond parfaitement. J'ai vécu des choses qui m'ont fait grandir et qui font qu'aujourd'hui, je suis le joueur que je suis. J’ai gagné en expérience et en justesse : on espère confirmer tout ça en Europe Play-Offs… et on va les jouer à fond pour aller chercher ce dernier ticket européen. Le format des play-offs est très bien… mais quand on est dedans ! Ce sont des matches intenses qui font grandir : on apprend à gérer le stress ! Moi, je suis tendu quelques heures avant un match… mais une fois que ça démarre, ça disparaît complètement. "