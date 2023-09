Hugo Cuypers, le grand oublié de la liste de Domenico Tedesco ? "Il était notre 4e attaquant, on en a sélectionné 3"

A chaque liste chez les Diables Rouges, son lot de surprises et de choix contestés. Ce vendredi, Domenico Tedesco a dévoilé son noyau de 24 joueurs qui affrontera l’Azerbaïdjan (9 septembre) et l’Estonie (12 septembre). Et alors qu’on pouvait s’attendre à plusieurs "nouveaux", le sélectionneur n’a convoqué qu’un seul novice : Hugo Siquet.

Jeudi encore, nous vous dévoilions les potentielles surprises qu’on s’attendait à voir dans la liste de Tedesco : Arthur Vermeeren, Nicolas Raskin, Zinho Vanheusden ou… Hugo Cuypers, tous pouvaient légitimement briguer une place dans le groupe élargi. Au final, aucun de ces Diables potentiels n’a été appelé et forcément, c’est un peu la soupe à la grimace. Sans doute encore plus chez les Cuypers, tant l’attaquant gantois réalise un excellent début de saison (10 buts, 2 assists en 10 matches).

Alors, comment expliquer cette non-convocation ? Cuypers n’aura-t-il jamais sa chance en équipe nationale ? Il ne faut jamais dire jamais. Venir dans un contexte où De Bruyne n’est pas là, est-ce que c’est rendre service à un gamin, de le propulser ainsi en équipe nationale" avance Fred Waseige, dans notre Facebook Live du jour, avant d’être interrompu par Benjamin Deceuninck : ""Oui, mais c’est l’Azerbaïdjan et l’Estonie, sans leur manquer de respect, il y aura des occasions de marquer."

"En tout cas, les chiffres parlaient pour lui. Il a inscrit 10 buts en 10 matches, toutes compétitions confondues, ça veut dire quelque chose. Dans la philosophie du coach qui ose tout avec les jeunes, cela aurait été le plus logique de le sélectionner. Ce n’est pas le cas. Mais, c’est un gamin, il va encore évoluer, je pense qu’il aura encore sa chance" continue Fred Waseige.

Alors, n’est-ce que partie remise pour Hugo Cuypers ? Va-t-il être appelé pour un potentiel prochain rassemblement ? Evidemment questionné, Domenico Tedesco s'est justifié : "Il a été considéré et il a raison d'y croire parce qu'il mérite d'être sur notre liste. Il était l'un de nos quatre attaquants... on en a sélectionné trois, il était le 4e. J'ai eu une très bonne conversation avec son coach, Hein Vanhaezebrouck à Gand, et avec lui aussi. Il a compris qu'il est sur la liste, on a vu pas mal de ses matches. C'est toujours la même question : de quel type d'attaquant a-t-on besoin ? C'est toujours plus facile à dire après un match de quel attaquant on a besoin pour affronter tel ou tel adversaire. Il y a des différences entre lui et Loïs Openda et Michy Batshuayi. Mais il est là et c'est important qu'il sache qu'il est sur nos radars."