Hugo Cuypers après les qualifications d’Anderlecht et de La Gantoise : "C’est un très bon signal pour le football belge"

Quelle soirée pour les clubs belges ! La Gantoise a imité le Sporting d’Anderlecht et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Conference League jeudi. Les Buffalos, à l’instar des Mauves, ont dû puiser dans leurs réserves pour arracher leur qualification au terme de la séance de tirs au but (1-0, 5-3 aux tab).

"C’est magnifique", a confié Hugo Cuypers, attaquant gantois, au micro d’Erik Libois à l’issue de la rencontre. "On a eu un match très compliqué en Azerbaïdjan. On savait ce qu’on avait à faire. On a réussi à garder la tête froide en 2e période. On est revenu avec beaucoup plus d’intensité qu’en première mi-temps et on a réussi à marquer dans notre temps fort. La prolongation, c’était du 50-50".

La qualification s’est donc jouée aux tirs au but, et c’est La Gantoise qui a triomphé grâce notamment au portier Davy Roef et au jeune Cederick Van Daele, 22 ans, monté en fin de prolongation pour botter l’ultime tir au but. "Il tire les penaltys chez les espoirs. Je suppose que c’est pour cette raison que le coach l’a fait monter en fin de match", a expliqué Cuypers.

Avec les qualifications d’Anderlecht et de La Gantoise, la Belgique a consolidé sa 8e place au ranking UEFA : "C’est un très bon signal pour le football belge. À nous d’aller le plus loin possible".