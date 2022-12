Dans cette vidéo, on peut entendre des personnes déclarées : "On va s'en occuper. Qu'il prévoit les CRS pour sortir. On va l'attendre dehors et puis à la sortie, on va... Il va pouvoir tweeter."

Si la conférence a quand même pu avoir lieu, Hugo Clément a souhaité remercier les gens d'être venus malgré des conditions compliquées : "Merci aux 300 personnes présentes malgré ces méthodes."

Le compagnon d'Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, est souvent la cible des chasseurs sur les réseaux sociaux. Il est régulièrement victime d'insultes et de cyberharcèlement. Certains reprochent à Hugo Clément ses positions sur la chasse, les abattoirs ou encore le fait de moins consommer de viande.