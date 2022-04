Hugo Broos, le globe-trotter du football belge fête ses 70 ans

Le goût de l’exotisme germe dans l’esprit de l’entraîneur qui tente les aventures de Panserraikos (Grêce) et Trabzonspor (Turquie). Malheureusement, ces aventures tournent chacune court : 21 et 15 matches. Deux ans et demi plus tard, Broos est de retour en Belgique, à Zulte-Waregem, avec deux C4 dans la valise.

De nouveau, l’aventure est courte et il choisit de retenter sa chance à l’étranger. D’abord comme assistant de Franky Vercauteren à Al-Jazira (Émirats arabes unis) avant de découvrir l’Algérie avec JS Kabylie et NA Hussein Dey. Comme précédemment, ces histoires ne durent pas longtemps et laissent l’entraîneur sur le carreau pendant une année.