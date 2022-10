Hugh Jackman raconte s'être senti humilié face à Sandra Bullock, au casting de Miss Détective

Avant d’être l’acteur que l’on connaît aujourd’hui à qui on propose des rôles, Hugh Jackman passait des castings, comme beaucoup d'autres. Au début de sa carrière, il a vécu un épisode qu’il juge humiliant et dont il n’avait jamais parlé jusqu’à présent.

#TBT : Hugh Jackman débute. À la demande de son agent, il passe un casting stratégique pour "Miss Congeniality (Miss Détective)" qui permettrait à son agent de négocier une offre pour la comédie "Someone Like You". "Personne ne connaissait encore 'X-Men'. Je n’étais personne", a déclaré l’acteur à Variety.

C’est aux côtés de Sandra Bullock que Hugh Jackman, absolument pas préparé, passe son audition. Cette dernière, irréprochable, l’efface. Et le rôle de l’agent du FBI Eric Matthews est finalement donné à Benjamin Bratt. " ‘Putain de merde ! Elle est incroyable ! Et si rapide !", se souvient avoir pensé l’acteur. "Je pédalais aussi vite que possible, mais je ne connaissais pas assez bien le script."

Si Hugh Jackman n’a jamais parlé de cette histoire, c’est parce qu’il la trouve humiliante. "C’est humiliant, quand votre agent dit : ‘Je ne veux pas que tu obtiennes ce travail, mais vas-y.’ Et que tu finis par ne pas l’obtenir.", a-t-il déclaré.

Mais bon… In fine, Hugh Jackman s’en est plutôt bien sorti. Il a quand même décroché bon nombre de rôles dont Wolverine ou encore Robert Angier dans "Le Prestige", pour ne citer qu’eux.