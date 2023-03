Hugh Jackman parle de ses cinq cancers au visage : "À l’époque, on avait moins le réflexe de se protéger"

Hugh Jackman a décidé de prendre la parole sur ses cancers de la peau à l'occasion de la sortie du film "The Son" de Florian Zeller.

Pour le journal "Le Parisien", l'acteur australien dévoile avoir eu cinq cancers :

"J’ai eu cinq cancers au visage, la forme la moins dangereuse, heureusement… c’est le problème d’une peau anglaise élevée en Australie !"

Hugh Jackman dévoile la possible cause de ses cancers et il rappelle que le soleil a des pouvoirs destructeurs sur la peau : "Quand j’étais jeune, je ne mettais jamais de protection solaire, je prenais des coups de soleil, je pelais, je reprenais un coup de soleil au même endroit, et ainsi de suite. À l’époque, on avait moins le réflexe de se protéger. Sauf que les conséquences d’une trop longue exposition au soleil n’apparaissent que vingt-cinq ans plus tard…"

Celui qui incarne Wolverine évoque sa santé actuelle et donne des nouvelles plus ou moins rassurantes : "Je n’ai plus rien depuis cinq ans, mais mon médecin m’assure que ça reviendra, même si j’évite désormais de m’exposer."

On retrouve Hugh Jackman au cinéma dans le film "The Son" avec le rôle d'un père de famille qui est confronté à la dépression de son fils. L'acteur confie "une urgence à interpréter ce rôle, car ce n'est pas souvent qu'on pense à moi pour ce type de personnage".