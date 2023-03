Hugh Grant joyeusement en roue libre : "J’ai un cul incroyable"

Hugh Grant est déchaîné. Ou peut-être en a-t-il juste marre des faux-semblants. Après avoir fait parler de lui avec son attitude désagréable durant une interview avec Ashley Graham aux Oscars 2023, l’acteur livre sans langue de bois son ressenti sur les films actuels.

Peut-on encore s’amuser sans téléphone ? C’est ce que beaucoup de personnes se demandent. Une chose est sûre, les stars n’en peuvent plus et n’hésitent pas à le faire savoir, quitte à tomber dans les excès. Cette fois c’est Hugh Grant qui pousse son coup de gueule. Invité du Late Night Show with Joseph Colbert, il a décrit l’ambiance des plateaux de tournage actuels comme étant "triste" et "bizarre".

Le magazine NME a rapporté plusieurs de ses propos : "Les films sont tellement bizarres de nos jours. Ils sont bizarres parce que… Vous savez, dans le temps, à la fin de la deuxième semaine, vous étiez tous en train de vous saouler le soir, de dîner, de tomber amoureux les uns des autres, etc. Mais maintenant, tout ça s’est arrêté à cause des téléphones". Il déplore le fait que chacun rentre chez soi et passe son temps sur Twitter.

Il a révélé que l’ambiance du tournage des films de Tarantino serait totalement différente : "Quentin Tarantino interdit les téléphones sur les plateaux et il a raison, et les gens là-bas ? Ils couchent tous ensemble, de ce que j’ai entendu". Peut-on s’attendre à voir Hugh Grant dans le 10e (et dernier) film du réalisateur ? Qui sait.

L’acteur a déclaré sur le ton de l’humour que son entraînement pour son dernier rôle dans Donjons et Dragons lui avait donné un "cul incroyable". Voilà un film qu’il ne devrait pas regretter. Invité deux jours après à l’émission The Late Late Show With James Corden, il a continué les révélations en déclarant que tout son CV était à jeter car il a été un très mauvais acteur pendant des décennies.

Il a préféré se critiquer lui plutôt que les films dans leur totalité, par solidarité avec ses collègues : "En tant que professionnel, c’est une chose pour moi de dire que j’ai été mauvais, mais je ne peux pas dénigrer mes merveilleux collègues qui ont travaillé avec moi sur un film en disant qu’il était mauvais, donc c’est un dilemme".