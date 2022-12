Hugh Grant dévoile avoir détesté tourner une scène culte de Love Actually

En 2003, un film va marquer l'esprit dans le genre comédie romantique. Love Actually est l'une des références de ces dernières années avec au casting Hugh Grant, Emma Thompson ou encore Liam Neeson.

Dans Love Actually, Hugh Grant joue le personnage de David, Premier Ministre Anglais. Il est jeune, beau et il va tomber amoureux d'une de ses collaboratrices.

Une scène va marquer les esprits de tous les fans du film : la fameuse danse.

Hugh Grant va faire une chorégraphie sur la chanson "Jump" des Pointers Sisters. On le voit se déhancher comme jamais dans plusieurs pièces du 10 Downing Street.

La chaîne de télévision ABC News prépare une émission intitulée : "The Laughter & Secrets of Love Actually : 20 Years Later".

Dans cette émission, Hugh Grant revient sur cette scène de danse et on découvre qu'il n'a pas vraiment apprécié ce passage : "J'ai vu ça dans le script et j'ai pensé : "Eh bien, je vais détester faire ça." Je ne me suis pas du tout amusé à faire cette danse, et je ne parle même pas de la répéter... Et je ne suis même pas dans le rythme, tout particulièrement au début quand j'agite les fesses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens - et je suis d'accord avec eux -, qui pensent que c'est la pire scène jamais captée sur pellicule. Mais d'autres l'adorent."

Alors meilleure ou pire scène ? Chacun a son avis.