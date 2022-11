Huey Lewis and The News vendent leur catalogue

Le groupe connu pour ses grands succès tels que "The Power of Love" (BO du film Retour vers le futur), "I Want a New Drug" ou encore "Hip To Be Square", annonce la vente de son catalogue, faisant suite à une série d’annonces dans le business musical, comme celle de Phil Collins et Genesis ou encore des héritiers de Leonard Cohen.

D’après Variety, le catalogue a été vendu pour 20 millions de dollars à la société Primary Wave Music. L’accord commence par le premier album du groupe simplement intitulé Huey Lewis and the News (1980) et s’étend jusqu’à l’album Four Chords & Several Years Ago sorti en 1994, et contient donc la grande majorité des plus grands tubes de la formation.

David Weitzman de Primary Wave Music s’est montré très enthousiaste suite à ce rachat : "Dans les années 1980, tout le monde a entendu les nombreux succès de Huey Lewis and the News à la radio et a vu leurs clips vidéo iconiques et amusants diffusés en boucle sur MTV. Leurs chansons incroyablement travaillées me font toujours sourire, me rappellent cette époque plus innocente et me donnent envie de chanter à tue-tête. Primary Wave se réjouit de travailler avec Huey pour créer de nouvelles opportunités pour son catalogue de chansons légendaires dans le futur."

En 2020, Huey Lewis a annoncé qu’il souffrait d’un trouble auditif rare et s’est retiré de la scène. Cela ne l’a cependant pas empêché de sortie un nouvel album, de continuer le travail sur un documentaire consacré à la formation ainsi qu’à l’adaptation des grands classiques du groupe pour une future comédie musicale à Broadway.

Pour rappel, Christopher Lloyd, le "doc" Emmett Brown de Retour vers le futur, faisait une apparition remarquée en compagnie de la fameuse Delorean dans le clip video de "The Power of Love".