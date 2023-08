Au niveau de l’ambiance, le bouillant public de l’US Open est quasiment ce qui se fait de mieux sur la planète tennistique. Sauf que, parfois, le manque d’impartialité du public américain saute aux yeux et dépasse les bornes… malheureusement.

Demandez plutôt à la (très) courageuse Laura Siegemund ce qu’elle en pense. À 35 ans, la vétérante allemande de 35 ans, retombée à la 111e place au classement WTA, était opposée à la pépite locale, Coco Gauff, au premier tour la nuit dernière.

Et malgré la différence d’âge entre les deux dames, le match s’est transformé en véritable combat, l’Allemande passant même proche d’un authentique exploit. Au final, Siegemund a pris le 1er set avant de céder au bout du suspense (6-3, 2-6, 4-6).

Plus que le résultat, c’est le scénario hors-tennis qui a défrayé la chronique. Parce que comme le font certains joueurs et joueuses, Siegemund a, pendant l’intégralité du match, régulièrement pris son temps pour servir, profitant allègrement des 25 secondes pour reprendre ses esprits et faire souffler son corps.

Dans le même temps, l’Allemande a reproché à Gauff, de 16 ans sa cadette, de servir trop vite. Une Gauff qui, pendant une grande partie du match, est restée plutôt calme, avant de finalement s’emporter auprès de l’arbitre : "Elle a dépassé l’horloge quatre fois et vous ne lui avez donné qu’une violation de temps. Ce n’est pas très équitable. Moi, je sers normalement, à une vitesse moyenne."