Hubside Store : des pratiques commerciales toujours aussi trompeuses

" Ce sont surtout les étudiants et les personnes âgées qui étaient les cibles idéales ". Comme nous le confie un ancien vendeur d’un magasin Hubside Store : " Lorsque j’ai été embauché, on a été invité au siège central en France et là, tout était offert. On nous a vendu du rêve. Ils nous ont expliqué leurs techniques de ventes forcées : On ne pouvait pas lire toutes les conditions sur les contrats, mais on devait insister sur les 30 jours soi-disant "gratuits"

Il précise: " On devait rester le plus flou possible, et surtout ne pas compter continuer ensuite, la liste de prix… Ne jamais expliquer toutes les implications de leurs signatures en bas des contrats ! Nous devions faire signer sur le coin d’une tablette l’adhésion à de multiples et chers abonnements : fidélité, création de site web perso, location de matériel électronique. Avec en prime, une pression de la part de nos managers si on ne le faisait pas. Cela pouvait monter à ce qu’un client soit prélevé de 1 600 euros par mois. "

Le salaire était intéressant, mais c’est surtout les signatures qui rapportaient gros : "Le salaire était de 2 200€ par mois, à cela s’ajoutait des commissions : Plus on faisait signer des contrats, plus on gagnait.

Comme notre témoin était un bon vendeur, il faisait 6 nouveaux clients par jour et à chaque fois, il y avait 4 contrats. Au total 24 contrats signés. Comme il y avait 4 vendeurs, cela faisait 80 contrats par jour juste pour ce magasin.

Il continue à nous confier: " Au départ, je l’ai fait et puis, je me suis rendu compte qu’il y avait plus de clients mécontents qui revenaient que de nouveaux clients. La hot-line téléphonique pour arrêter les contrats ne répondait jamais et comme, il y avait 4 numéros de téléphone, un pour chaque contrat, cela décourageait les clients. Ils n’arrivaient donc pas à supprimer leurs contrats et ils avaient des prélèvements dont ils ne savaient même pas le pourquoi ! J’ai donc compris et décidé de ne plus faire signer de contrat. J’ai alors eu une pression énorme de mon manager et même quelqu’un de France est venu me parler. Je n’en dormais plus, rien que de savoir que des gens avaient des soucis financiers à cause de moi. J’ai fait un burn-out. "