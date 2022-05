Hubert Hurkacz considère que David Goffin "est redevenu dangereux"

C'est qu'Hubert Hurkacz s'attend à un match autrement plus compliqué contre David Goffin, qui l'avait battu 7-6 (10/8), 7-6 (7/2) il y a deux semaines au premier tour du tournoi ATP Masters 1000 de Rome.

"Oui, ce sera une revanche. Le premier set avait duré une heure et demie et si c'est comme ça, nous allons jouer dix heures", a-t-il souri. "J'espère donc que l'on nous programmera dès 11 heures. David joue vraiment bien à l'heure actuelle. Depuis l'arrivée de la saison sur terre battue, il a repris du poil de la bête et il est redevenu dangereux. Ce sera une grande bagarre. Ce sera à moi de hausser mon niveau. Il faudra bien servir et tâcher de le précipiter un maximum. Et faire en sorte de gagner le dernier point !"