HRW condamne l'exécution de quelque 300 civils par des troupes maliennes et étrangères

Le 1er avril, un communiqué du ministère malien de la Défense déclarait que l'armée avait tué 203 "terroristes" et en avait arrêté 51 autres. Le communiqué indiquait que l'armée avait agi sur la base de renseignements suggérant que des islamistes armés préparaient une "réunion avec différents Katibats (bataillons)" à Moura.

Le gouvernement malien est responsable de cette atrocité - la pire au Mali depuis une décennie

"Les exactions commises par les groupes islamistes armés ne justifient absolument pas le massacre délibéré par l'armée de personnes en détention", a souligné Corinne Dufka, directrice pour le Sahel au sein de Human Rights Watch. "Le gouvernement malien est responsable de cette atrocité - la pire au Mali depuis une décennie, qu'elle soit le fait des forces maliennes ou de soldats étrangers associés."

Une enquête est demandée

"Le gouvernement malien doit enquêter de toute urgence et de manière impartiale sur ces massacres, y compris sur le rôle des soldats étrangers", a ajouté Corinne Dufka. "Pour que ces enquêtes soient suffisamment indépendantes et crédibles, les autorités devraient demander l'aide de l'Union africaine et des Nations unies."

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantiste et djihadiste dans le nord.