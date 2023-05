"HPI" : une nouvelle saison éclatante pour la série à succès

Morgane et Karadec : la tension monte

Après deux saisons d’attente, la consultante et l’enquêteur ont enfin échangé un baiser. Mais ce fugace moment d’intimité ne signifie pas forcément un happy ending. Karadec est (toujours) en couple avec Roxane et Morgane est totalement déboussolée après avoir découvert que son ex, Romain, est bien vivant… Tourmentés par ce baiser, vont-ils finir par assumer leurs sentiments l’uns pour l’autre ?

Pour Audrey Fleurot, toute la finesse de cette intrigue réside dans la gestion de la frustration du public. "Quand ça se rapproche trop, nos auteurs réussissent à trouver le moyen de les faire s’éloigner. Il faut constamment leur mettre des bâtons dans les roues", expliquait l’actrice à Séries Mania. Car l’enjeu est grand. Si Karadec et Morgane finissent trop rapidement ensemble, le risque est de voir la série plus rapidement s’essouffler. "Je ne sais pas si vous vous rappelez de la série "Claire de Lune", mais ça ne tenait que sur ça, se souvient Fleurot. On attendait qu’ils se mettent ensemble. Quand l'un regardait l’autre, l’autre regardait ailleurs, et c’était d’une intensité érotique folle, et puis une fois qu’ils se sont mis ensemble, la série a périclité".