HP désactive à distance les imprimantes qui utilisent des cartouches rivales

Hewlett-Packard, plus connu sous le nom de HP, a créé la polémique après avoir publié une récente mise à jour du logiciel de ses imprimantes, qui empêche les clients d'utiliser des cartouches d'encre moins chères et ou d’autres marques que celles commercialisées par HP.

Comme l’explique The Telegraph, les cartouches d’encre HP contiennent une puce qui permet à l’imprimante de les identifier. Désormais, si la cartouche insérée ne possède pas cette puce, l’imprimante refusera d’imprimer. Selon HP, il s’agit d’une mise à jour de sécurité, afin de réduire le risque d'attaques de logiciels malveillants : "les cartouches tierces qui utilisent des puces ou des circuits non HP peuvent poser des risques pour les performances matérielles, la qualité d'impression et la sécurité."

Mais sur son site, la marque est plus directe, et explique les véritables raisons de cette nouvelle limite. "Il s’agit de maintenir l'intégrité de nos systèmes d'impression et protéger notre propriété intellectuelle." Voilà qui est plus clair. Évidemment, peu importe la raison invoquée, les utilisateurs sont mécontents. "Mon imprimante bloque l’encore qu’il y a DANS LA CARTOUCHE", se plaint notamment cette utilisatrice.