Howlin Banana Records : meilleur allié du rock indé français depuis plus de 10 ans

Et vu que dans le rock rien ne se perd, rien ne se crée, que tout est question d’alternance, de boucle et de rotation, on observe également dans la plupart de ces groupes un retour indéniable des 80’s et des années 90. Une nostalgie plus ou moins marquée et assumée selon les groupes dans les sonorités, l’esthétique, le look, le merchandising : "Il y a quelques années, vers 2011/2015, c’était plutôt les années 60, il y a quelque chose de cyclique là-dedans. De mon côté, j’ai grandi dans les années 90 donc c’est une forme de nostalgie qui me parle évidemment un peu. J’aime beaucoup le rock indé anglais et US de cette période donc forcément ça me plaît plutôt de voir les groupes s’en inspirer aujourd’hui."

Le Rock français est mort, vive le Rock français ! On ne peut que vous inviter dès maintenant à découvrir le riche et florissant catalogue de ce Sub Pop à la française qui se passionne à dénicher et faire éclore le meilleur du pop rock chez nos chers voisins.

Sur ce, on vous laisse avec les parisiens de Brace ! Brace ! et le single "Places" issu de leur tout nouvel album "Care", sorti il y a quelques jours à peine.