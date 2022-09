How to Disappear quand l'art plastique rencontre le théâtre sur la scène du Varia

Identités multiples de l’œuvre d’art

Les arts vivants, surtout la danse, ont flirté avec la sculpture ou la peinture dès le début du XXe siècle. Les décors et les costumes de Picasso pour les Ballets Russes, ceux de Robert Rauschenberg pour Merce Cunningham ou plus près de nous, Olafur Eliasson, en 2015, pour la Company Wayne McGregor. L'artiste créé, alors, un objet hybride qui oscille entre œuvre à part entière et accessoire. L’objet/oeuvre doit correspondre à une demande, s’adapter à des contraintes de taille, de matières, de poids pour vivre sous un éclairage scénique et -tabou absolu en art contemporain- être manipulé. Pour Emilie Maquest ces œuvres, qui ne seront en aucun cas un faire valoir esthétique, doivent être "magnifiées" sur scène et, même manipulées, ne jamais "perdre leur aura ".