"How High the Moon" : l’histoire d’amour mélodique de Les Paul et Mary Ford

Les Paul avait embauché Mary Ford à la fin des années 40. Mais l’ascension du duo s’arrêtera brusquement à la suite d’un accident de voiture sur la route 66. Les deux artistes s’en sortiront finalement avec quelques fractures. Pendant leur convalescence, le guitariste et la chanteuse finiront par tomber amoureux et se marieront. Deux ans plus tard, "How High the Moon" atteindra la première place des Charts américains. Le couple est célèbre, il obtiendra même son propre show télévisé. Les spectateurs les retrouvent chez eux alors que Mary chante en effectuant les tâches ménagères et que Les joue de la guitare. En 1964, les deux se sépareront finalement et arrêteront leurs tournées. De son côté, Les Paul s’éloigne peu à peu de la musique.

Plus que son style jazz, nous aurons gardé de lui un nom et un son. Celui de la guitare signature du rock, la Gibson Les Paul jouée notamment par les Guitar heroes.